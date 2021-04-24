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زعيم ميليشيا عراقية يهدد واشنطن: سنستخدم الطريقة الأفغانية

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زعيم ميليشيا عراقية يهدد واشنطن: سنستخدم الطريقة الأفغانية

زعيم ميليشيا عراقية يهدد واشنطن: سنستخدم الطريقة الأفغانية
http://almnatiq.net/?p=976088
المناطق - وكالات

حذر زعيم ميليشيات “عصائب أهل الحق” في العراق، قيس الخزعلي، القوات الأميركية، من استعداده لاتباع “الطريقة الأفغانية” لإخراجهم من العراق.

وقال الخزعلي، السبت، إن “الأميركيين يثبتون بأن لغة الحوار والمنطق لا تنفع معهم، وأن الطريقة الأفغانية هي الوحيدة لإخراجهم من العراق”.

وكتب على حسابه في “تويتر”، أن “تصريحات القيادة العسكرية الأميركية الأخيرة دليل واضح على عدم جدية الإدارة الأمريكية بسحب قواتها العسكرية من أرض العراق”.

وكانت القيادة المركزية الأميركية، قد أعلنت أن الولايات المتحدة لن تخفض عدد قواتها في العراق، وذلك “بناء على رغبة الحكومة العراقية في بغداد”.

وأضاف الخزعلي: “في حال عدم صدور تكذيب من الطرف الحكومي العراقي، فإنه سيعتبر دليل على عدم مصداقية قوله بأنه طالب بخروج القوات الامريكية من الأراضي العراقية، وإن ما يقال في العلن يخالف ما يقال في السر”.

وأشار الخزعلي إلى أن “الأمريكيين يقدمون الدليل تلو الآخر على أن لغة الحوار والمنطق لا تنفع معهم، وأن الطريقة الأفغانية هي الطريقة الوحيدة لإخراجهم”.

وعانت القوات الأميركية كثيرا في أفغانستان، بسبب البيئة الجبلية، والعمليات المتكررة باستخدام المتفجرات.

وأدرجت الولايات المتحدة في يناير 2020 ميليشيا عصائب أهل الحق واثنين من قادتها، من بينهما قيس الخزعلي، على قائمة المنظمات الإرهابية.

وتعتبر واشنطن هذه الميليشيا وقادتها عملاء لإيران، حيث يعملون على نشر العنف والإرهاب في العراق لصالح النفوذ الإيراني.

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