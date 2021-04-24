رئيس ريال مدريد يؤكد عودة دوري السوبر ويحذر الأندية المنسحبة

المناطق - وكالات

ذكر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الفرق “المنفصلة” عن دوري السوبر الأوروبي، بالعقد الموقع بينهم للمشاركة في الدوري، والذي يعني أن فكرة البطولة الجديدة “حية” ولم تمت.

وقال فلورنتينو بيريز إنه لا بمكن للفرق 12 الموقعة على إعلان إطلاق دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم، الانسحاب من البطولة، لأن عقد البطولة ملزم ووعد بعودة الدوري المثير للجدل من جديد في وقت لاحق.

وكان بيريز أحد الشخصيات المحورية في إطلاق المشروع الأحد الماضي، قبل أن تنهار الخطة في غضون أيام عقب انسحاب جميع الأندية الإنجليزية الستة المشاركة ثم انسحاب فرق أخرى بعد ذلك.

ولم ينسحب ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة وأي سي ميلان من الخطة حتى الآن.

ونقلت صحيفة إس الرياضية الإسبانية عن بيريز قوله السبت: “لا داعي لشرح معنى العقد الملزم لكن لا يحق لهذه الأندية الانسحاب.

“بعض هذه الأندية وبسبب الضغوط أعلنت انسحابها. لكن هذا المشروع أو مشروع أخر مشابه جدا سيمضي قدما وكلي أمل أن يحدث هذا قريبا جدا”.

وتلقى المشروع الجديد ضربة جديدة أمس الجمعة عندما أعلن بنك جي.بي مورغان الذي قدم 3.5 مليار يورو (4.2 مليار دولار) لتمويل المشروع عن أسفه لدعم الأندية التي أعلنت إطلاق الدوري.

ولكن بيريز قال: “ليس صحيحا أن البنك انسحب، بل تراجع لبعض الوقت للتفكير مثل الأندية الـ12. إذا تعين علينا إجراء تغييرات فسنفعل لكن دوري السوبر هو أفضل مشروع توصلنا إليه”.

وأضاف “الشراكة لا تزال مستمرة وكذلك الأعضاء في دوري السوبر. الذي حدث هو الابتعاد لبضعة أسابيع للتفكير في ضوء الغضب الذي صدر عن بعض الناس الذين يريدون الحفاظ على مصالحهم”.

وأكد بيريز الحاجة إلى بطولة جديدة لمساعدة الأندية على تعويض خسائرها المالية بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19 قائلا إن الأندية المؤسسة بلغت خسائرها الإجمالية في العام الماضي 650 مليون يورو، ويتوقع أن تصل خسائرها هذا العام إلى 2.5 مليار يورو.

وقال بيريز “دوري السوبر هو أفضل مشروع ممكن لمساعدة كرة القدم على الخروج من الأزمة. تضررت كرة القدم بصورة خطيرة وعلينا التأقلم مع هذه الحقبة التي نمر بها.