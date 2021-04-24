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قدمن 300 سلة رمضانية للعمالة ..

مشاركة 45 يتيمة في الانشطة الرمضانية بالرياض

مشاركة 45 يتيمة في الانشطة الرمضانية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=976105
المناطق - الرياض

نظمت دار الحضانة الاجتماعية “فلل الربوة” التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك مجموعة من البرامج التطوعية والدينية والترفيهية لليتيمات المشمولات بالرعاية داخلها .

اولى البرامج كانت مسابقة لتحفيظ القرآن موجهة لـ “45 “مستفيدة من فتيات الدار حسب مراحلهن العمرية وتمتد طوال شهر رمضان المبارك وتنتهي بتوزيع الجوائز على الحافظات ، كما جهزت فتيات الدار بالتعاون مع فريق خطوة خير التطوعي 300 سلة غذائية ووجبات رمضانية للعمالة الوافدة من موظفي الشركات مثل حراس الأمن والسائقين وعمال الصيانة والنظافة داخل الدار وفي الأحياء القريبة منها واطلقت الدار ايضاً مسابقة ترفيهية أخرى لكرة القدم بين اليتيمات لشغل اوقات الفراغ والمحافظة على اللياقة البدنية للفتيات المشاركات والبالغ عددهن “20” فتاة .

تأتي هذه البرامج والفعاليات كجزء من الرعاية الاجتماعية والنفسية التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل دور الإيواء والتي تهدف الى استغلال كافة المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية لغرس القيم الإسلامية والأخلاقية في نفوس مستفيديها المشمولين بالرعاية .

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