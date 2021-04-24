احدث الأخبار

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية … مسجد المقبل التاريخي ببريدة
منطقة القصيم
 غضب واتهامات لليفربول بعد تعثر جديد في الدوري
أبرز المواد
 مشاركة 45 يتيمة في الانشطة الرمضانية بالرياض
منطقة الرياض
 الجيش التركي يتوغل في عمق الأراضي العراقية
أبرز المواد
 رئيس ريال مدريد يؤكد عودة دوري السوبر ويحذر الأندية المنسحبة
أبرز المواد
 صدور كتاب “والدي وأنا.. سيرة لم تروَ” للمطوع
ثقافة وفنون
 هيئة المسجد الحرام توجيه وإحسان وفق ضوابط منهج الوسطية والاعتدال
أبرز المواد
 زعيم ميليشيا عراقية يهدد واشنطن: سنستخدم الطريقة الأفغانية
أبرز المواد
 صناعة الذهب والمجوهرات في المنطقة الشرقية تحمل إرثًا تاريخياً يتوارثه الأبناء
المنطقة الشرقية
 فريق خبراء صيني إلى مصر.. والمهمة: تصنيع 40 مليون جرعة لقاح
أبرز المواد
 أمطار على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 أمير منطقة مكة المكرمة يرعى أول هاكاثون لتعليم القرآن الكريم بجامعة “المؤسس” غدا الأحد
منطقة مكة المكرمة
من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية … مسجد المقبل التاريخي ببريدة

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية … مسجد المقبل التاريخي ببريدة

منطقة القصيم
غضب واتهامات لليفربول بعد تعثر جديد في الدوري

غضب واتهامات لليفربول بعد تعثر جديد في الدوري

أبرز المواد
مشاركة 45 يتيمة في الانشطة الرمضانية بالرياض

مشاركة 45 يتيمة في الانشطة الرمضانية بالرياض

منطقة الرياض
الجيش التركي يتوغل في عمق الأراضي العراقية

الجيش التركي يتوغل في عمق الأراضي العراقية

أبرز المواد

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية … مسجد المقبل التاريخي ببريدة

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية … مسجد المقبل التاريخي ببريدة
http://almnatiq.net/?p=976111
المناطق - واس

يقع مسجد محمد المقبل التاريخي بحي البصر، غرب مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم شمال مدينة الرياض ، ويرجع تاريخ إنشاء المسجد إلى ما قبل عام 1378هـ ، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق.
وقام ببناء مسجد محمد المقبل أو مسجد المنسي القديم كما يسميه البعض ، أحد أفراد أسرة المحيميد، وقد كان المسجد أول مسجد بالبصر، وكانت تقام فيه صلاة الجمعة، وآخر من قام بإمامة المسجد الشيخ محمد الصالح المقبل ، ومؤذنه الشيخ صالح العبدالعزيز المحيميد والذي ظل يؤذن بالمسجد أكثر من خمسين عامًا.
ويتميز مسجد محمد المقبل الذي يبعد نحو 10 كم عن مركز مدينة بريدة ببنائه على الطراز النجدي ، وقد كان بناؤه من الطين والحجر ، وسقفه من خشب الأثل وسعف النخيل ، وتبلغ مساحته الكلية نحو (430م2) ويتسع لنحو (88) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة ، وفناء غير مسقوف ، وخلوة أرضية ، ودورات مياه وأماكن للوضوء أضيفت حديثًا ، ومستودع.
ويتكون مسجد محمد المقبل التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من بيت الصلاة وسرحة المسجد ، ومصلى للنساء ، دورات المياه وأماكن الوضوء للرجال والنساء ، ومستودع ، ويتسع لـ (156) مصليًا، وهو جاهز لإقامة الصلاة فيه.

روابط ذات صلة

“كلاب ضالة” تُهاجم طفلًا يركب دراجته في شارع ببريدة .. وتدخل قائد مركبة في اللحظات الأخيرة

“كلاب ضالة” تُهاجم طفلًا يركب دراجته في شارع ببريدة .. وتدخل قائد مركبة في اللحظات الأخيرة
حملة “إفطارك في مكانك” تواصل توزيع الإفطار على الصائمين في البكيرية

حملة “إفطارك في مكانك” تواصل توزيع الإفطار على الصائمين في البكيرية
أول تعليق من أمانة القصيم بشأن فيديو إنشاء حديقة في بريدة بـ 19 مليون ريال

أول تعليق من أمانة القصيم بشأن فيديو إنشاء حديقة في بريدة بـ 19 مليون ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*