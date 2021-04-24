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تفعيل حوكمة التواصل الاجتماعي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل

تفعيل حوكمة التواصل الاجتماعي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل
http://almnatiq.net/?p=976117
المناطق - الدمام

برعاية معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عقدت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام ل لقاءها الأول مع منسقي الإعلام بالجامعة،ويأتي هذا اللقاء على هامش تدشين دليل حوكمة وتنظيم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الخاص بالجامعة.

أدار اللقاء مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للجامعة م.طفيل بن يوسف اليوسف وبحضور وكيل الجامعة د. صالح الراشدوالمستشار القانوني بالجامعة أ. أحمد العامر، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة الادارية بالجامعة وتضمن اللقاء مع منسقي الإعلام إلىالتعريف الشامل عن دليل الحوكمة وطرق تفعيله وتلقي أسئلة المنسقين حول ذلك.

وذكر وكيل الجامعة د.صالح الراشد أن هذا الدليل تم إعتماده من مجلس الجامعة و معززاً لرؤية جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في مجال التقنيةوالاتصال، وأجاب على أسئلة المنسقين وشدد على أهمية تفعيل الدليل من خلال منسقي الإعلام وذلك بالتنسيق والتكامل مع الإدارة العامة للعلاقاتالعامة والإعلام بالجامعة.

من جانبه ذكر مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة م. طفيل اليوسف أن دليل حوكمة شبكات التواصل الاجتماعي يهدف إلى رفع جودةالعملية الاتصالية الشاملة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وذلك من خلال ضبط وتنظيم عمليات التواصل الرقمي الرسمية للجامعة في جميعشبكات التواصل ولمنسوبي الجامعة  ووضع مرجعية لهذا الأمر ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام والتي تسعى دائماً لتحديث المنظومةالإعلامية بما يتوافق مع التطور المتسارع لوسائل الإتصال.

وقدم م. اليوسف شرحاً توضيحياً لدليل الحوكمة للمنسقين الإعلاميين بالجامعة مؤكداً بأن اللقاءات في هذا الشأن ستتولى وستكون بشكل دوريلضمان إنجاح الدليل والهدف المرجو منه.

وأوضح المستشار القانوني أ. أحمد العامر للمنسقين جميع الجوانب القانونية والأسس التي أنشئ وأنطلق منها الدليل، وطرق التعامل القانونية معالإشكاليات التي تواجه مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي واستعرض بعض من أمثلة الجرائم المعلوماتية وعواقبها قانونياً 

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