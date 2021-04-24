المشافي تستغيث في الهند.. رقم قياسي عالمي في عدد المصابين يوميا ووفاة كل 4 دقائق

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http://almnatiq.net/?p=976132
المناطق - وكالات

قالت وزارة الصحة في الهند إن إصابات كورونا ارتفعت 346786 بين ليلة وضحاها، مسجلة رقما قياسيا عالميا جديدا لليوم الثالث على التوالي، حيث طلبت المستشفيات المكتظة إمدادات الأكسجين.

وتشهد الهند موجة ثانية قاسية من الوباء، حيث تسجل وفاة واحدة جراء كورونا كل 4 دقائق تقريبا في دلهي مع انهيار ​​النظام الصحي في العاصمة الذي يعاني من نقص التمويل.

ونشرت الحكومة طائرات عسكرية وقطارات لتوصيل الأكسجين من أقاصي البلاد إلى دلهي. وأظهر التلفزيون شاحنة أكسجين تصل إلى مستشفى “باترا” في دلهي بعد أن أصدر استغاثة تقول إن لديه 90 دقيقة من الأكسجين المتبقي لمرضاه البالغ عددهم 260 مريضا.

وناشد رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في مؤتمر يوم الجمعة “الرجاء مساعدتنا في الحصول على الأكسجين، ستكون هناك مأساة هنا”.

الكارثة الصحية وصلت أيضا إلى أجزاء أخرى من البلاد، حيث أصدرت عدة مستشفيات إشعارات عامة تفيد بعدم وجود الأكسجين الطبي لديها. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن حالات جديدة لوفاة أشخاص في مدينتي جايبور وأمريتسار بسبب نقص الغاز.

وتجاوزت الهند الرقم القياسي الأمريكي البالغ 297430 إصابة في يوم واحد في أي مكان في العالم يوم الخميس، مما يجعلها بؤرة عالمية للوباء الذي بدأ يتضاءل في العديد من البلدان الأخرى.

من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة وفيات COVID-19 في جميع أنحاء الهند بمقدار 2624 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي للبلاد حتى الآن. وقالت محارق الجثث في جميع أنحاء دلهي إنها ممتلئة وطلبت من العائلات المكلومة الانتظار.

وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة الآن ما مجموعه 16.6 مليون حالة، بما في ذلك 189544 حالة وفاة.

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