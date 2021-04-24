أمانة القصيم تنفذ جولات رقابية وتوعوية داخل الحدائق والمنتزهات

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نفذت أمانة منطقة القصيم عبر فريقها الرقابي والفريق التطوعي جولات ميدانية داخل المنتزهات والحدائق العامة ومضامير المشاة بمدينة بريدة ، وبمشاركة التجمع الصحي بمنطقة القصيم والجهات الأمنية.

وتهدف تلك الجولات إلى متابعة تطبيق التباعد الاجتماعي بين المتنزهين ورواد مضامير المشاة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا، وتوعوية المتنزهين بالبروتوكولات والتعليمات للمحافظة على الصحة العامة.

كما تهدف الجولات الرقابية إلى متابعة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة المواد الغذائية والاشتراطات الصحية.