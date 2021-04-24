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الرئيس الأمريكي يعترف رسميا بتعرض الأرمن للإبادة في الإمبراطورية العثمانية

الرئيس الأمريكي يعترف رسميا بتعرض الأرمن للإبادة في الإمبراطورية العثمانية

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بايدن يستعد للاعتراف بمجازر الأرمن إبادة جماعية

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الرئيس الأمريكي يعترف رسميا بتعرض الأرمن للإبادة في الإمبراطورية العثمانية

الرئيس الأمريكي يعترف رسميا بتعرض الأرمن للإبادة في الإمبراطورية العثمانية
http://almnatiq.net/?p=976141
المناطق - وكالات

أعلن البيت الأبيض اليوم السبت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترف بصورة رسمية بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الإمبراطورية العثمانية.

وقال بايدن في بيان أصدرته الإدارة الأمريكية إن المذبحة التي تعرض لها الأرمن أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية، والتي بدأت باعتقال المفكرين الأرمن وزعماء الأرمن في القسطنطينية في 24 أبريل 1915، تمثل إبادة جماعية.

وجاء في البيان أن “الشعب الأمريكي يكرم الأرمن الذي لقوا مصرعهم بالإبادة التي بدأت في مثل هذا اليوم قبل 106 أعوام”. 

وأشارت “رويترز” إلى أن خطوة بايدن التي تعد رمزية إلى حد كبير، تعني تغيرا جذريا عن سياسة شديدة الحذر تبناها البيت الأبيض منذ عقود حيال مسألة الاعتراف بإبادة الأرمن.

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