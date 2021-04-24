لقاء لتعزيز دور الموظف في رفع الأداء بتعليم عسير

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ضمن مبادرة سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لعقد لقاءات لمنسوبي ومنسوبات الجهات الحكومية؛ تنظم الإدارة العامة للتعليم في المنطقة مساء الإثنين المقبل لقاء عن تعزيز دور الموظف في رفع الأداء، مستهدفًا شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية بتعليم المنطقة، برعاية من مدير عام التعليم سعد الجوني ، من خلال الرابط:

https://zoom.us/j/96275735406?pwd=QUpDZ012UU05QWpjcnVVVEc2OENodz09

وقناة تعليم عسير على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/assiredu

وتحاضر في اللقاء مساعدة مديرة إدارة تقنية المعلومات بتعليم المنطقة صالحة معدي، ومشرفة التطوير التعليمي والمهني الدكتورة هيفاء آل دعلان، ويديره مدير وحدة تطوير الموارد البشرية إبراهيم العلكمي.