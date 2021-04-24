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4425 مستفيدًا ومستفيدة من دورات التطوير والجودة بجامعة الملك خالد خلال الفصل الثاني 1442هـ

4425 مستفيدًا ومستفيدة من دورات التطوير والجودة بجامعة الملك خالد خلال الفصل الثاني 1442هـ

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4425 مستفيدًا ومستفيدة من دورات التطوير والجودة بجامعة الملك خالد خلال الفصل الثاني 1442هـ

4425 مستفيدًا ومستفيدة من دورات التطوير والجودة بجامعة الملك خالد خلال الفصل الثاني 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=976172
المناطق_عسير

نفذت عمادة التطوير الأكاديمي والجودة بجامعة الملك خالد خلال الفصل الثاني من العام الجامعي 1442هـ عددًا من الدورات التدريبية استفاد منها 4425 متدربًا ومتدربة، وذلك ضمن جهودها في سبيل تهيئة برامج الجامعة للحصول على الاعتماد البرامجي، والتطوير المستمر لمهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال الجودة والاعتماد.

وأبان عميد عمادة التطوير الأكاديمي والجودة بجامعة الملك خالد الدكتور سالم القرني أن العمادة قدمت خلال الفصل الثاني (20) دورةً تدريبية، منها (14) دورةً باللغة العربية، وبقية الدورات باللغة الإنجليزية، مضيفًا أن جميع الدورات مسجلة ومتاحة على موقع العمادة.

يذكر أن جامعة الملك خالد تعمل بشكل دؤوب على اعتماد برامجها، وقد وقعت مؤخرًا عقودًا مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لاعتماد 18 برنامجًا؛ ليكون مجموع البرامج المزمع اعتمادها بعقود مع الهيئة 39 برنامجًا، ولتصبح الجامعة هي الجامعة الحكومية الثانية في المملكة في عدد برامج الاعتماد الموقعة مع الهيئة.

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