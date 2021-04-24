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تعليق قوي من «النيابة العامة» على تهريب المخدرات عبر شحنات الخضار والفواكه

تعليق قوي من «النيابة العامة» على تهريب المخدرات عبر شحنات الخضار والفواكه
http://almnatiq.net/?p=976178
المناطق_ الرياض

أكدت النيابة العامة، اليوم السبت، أن قوة العدالة الجزائية لكل دولة تكمن في “بتر وقطع” كل مامن شأنه الجناية على الأفراد والمجتمع.

وأضافت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “يترجم ذلك منع الجهات المعنية في المملكة استهدافها بتهريب المخدرات عبر شحنات الخضار والفواكه. حمايةً للوطن والمواطن والمقيم”.

وفي وقت سابق، تمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب أكثر من 5.3 ملايين حبة كبتاجون، مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة “رمان” قادمة من لبنان.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم أنه وفقًا لمعايير الخطورة تم استهداف الارسالية التي كانت في طريقها من جمهورية “لبنان” إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على (5.383.400) حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية فاكهة “رمان” بحيث جرى إخفاء تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون بطريقة فنية داخل “ثمار الرمان“.

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