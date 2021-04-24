أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

المناطق_عسير

هطلت اليوم، أمطار من متوسطة على منطقة عسير شملت مدينة أبها ومركز طبب شمال غرب المدينة صاحبها هطول كميات كبيرة من البرد، كما هطلت أمطار متوسطة على محافظة محايل ، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة والمراكز التابعة لها ، كما هطلت أمطار بين المتوسطة والغزيرة على محافظة تنومة وأجزاء من محافظة النماص، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركةوعم بنفعها أرجاء البلاد .