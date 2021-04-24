هطلت اليوم، أمطار من متوسطة على منطقة عسير شملت مدينة أبها ومركز طبب شمال غرب المدينة صاحبها هطول كميات كبيرة من البرد، كما هطلت أمطار متوسطة على محافظة محايل ، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة والمراكز التابعة لها ، كما هطلت أمطار بين المتوسطة والغزيرة على محافظة تنومة وأجزاء من محافظة النماص، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمة وبركةوعم بنفعها أرجاء البلاد .
أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير
هطلت اليوم، أمطار من متوسطة على منطقة عسير شملت مدينة أبها ومركز طبب شمال غرب المدينة صاحبها هطول كميات كبيرة من البرد، كما هطلت أمطار متوسطة على محافظة محايل ، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة والمراكز التابعة لها ، كما هطلت أمطار بين المتوسطة والغزيرة على محافظة تنومة وأجزاء من محافظة النماص، ارتوت على إثرها الأرض.
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