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أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=976181
المناطق_عسير

هطلت اليوم، أمطار من متوسطة على منطقة عسير شملت مدينة أبها ومركز طبب شمال غرب المدينة صاحبها هطول كميات كبيرة من البرد، كما هطلت أمطار متوسطة على محافظة محايل ، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة والمراكز التابعة لها ، كما هطلت أمطار بين المتوسطة والغزيرة على محافظة تنومة وأجزاء من محافظة النماص، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمة وبركةوعم بنفعها أرجاء البلاد .

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