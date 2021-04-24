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653 جرعة قدمها مركز لقاحات كورونا الخاص بمنسوبي وأسر أمانة الجوف بالتعاون مع صحة الجوف خلال 3 أيام

653 جرعة قدمها مركز لقاحات كورونا الخاص بمنسوبي وأسر أمانة الجوف بالتعاون مع صحة الجوف خلال 3 أيام

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653 جرعة قدمها مركز لقاحات كورونا الخاص بمنسوبي وأسر أمانة الجوف بالتعاون مع صحة الجوف خلال 3 أيام

653 جرعة قدمها مركز لقاحات كورونا الخاص بمنسوبي وأسر أمانة الجوف بالتعاون مع صحة الجوف خلال 3 أيام
http://almnatiq.net/?p=976191
المناطق_الجوف

قدم مركز لقاحات كورونا المخصص لمنسوبي أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة 653 جرعة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.
ويأتي ذلك ضمن مبادرة “ممتثل” التي دشنها مؤخراً أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان على مستوى الأمانة والبلديات التابعة لها، لتعزيز الوعي بأهمية الإجراءات الاحترازية، وزيادة نسبة امتثال المنشآت التجارية والأفراد لتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وخصصت الأمانة ضمن فعاليات مبادرة ممتثل مركزا لتقديم لقاح كورونا للموظفين من منسوبي ومنسوبات الأمانة وأسرهم والبلديات التابعة، بالتعاون مع الصحة.

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