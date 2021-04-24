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تأكيدا على ريادتها محليا ودوليا اعتماد اختراع “القارئ البصري “من جامعة المجمعة اوروبيا

تأكيدا على ريادتها محليا ودوليا اعتماد اختراع “القارئ البصري “من جامعة المجمعة اوروبيا

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تأكيدا على ريادتها محليا ودوليا اعتماد اختراع “القارئ البصري “من جامعة المجمعة اوروبيا

تأكيدا على ريادتها محليا ودوليا اعتماد اختراع “القارئ البصري “من جامعة المجمعة اوروبيا
http://almnatiq.net/?p=976199
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نشر مكتب براءة الإختراع الدولية البريطاني عبر موقعه الرسمي إنجاز حصول جامعة المجمعة على وثيقة براءة اختراع دولية باسم “القارئ البصري” قارئ ايماءات العين.
وفي التفاصيل ، وافق مكتب الاختراعات البريطاني على تسجيل براءة ملكية اختراع إيماءات العين وفي تكوين لغة رقمية جديدة تندرج حول لغة مبتكرة للتحدث عن طريق العين بلغة مدروسة ومشفرة وتم إعتمادها وتوثيقها رسميا بهذه البراءة الدولية.

من جانبه ، أكد رئيس الفريق الدكتور رائد بن سليم البرادعي الى اهمية الاختراع للأشخاص المصابين بالجلطات والأشخاص ذوي الظروف الخاصة والذي يسهل معه الجهاز طريقة الاستفادة والتمكن من الدخول الى المواقع والبرامج بكل اريحية.
واضاف البرادعي ان الموافقة الدولية تأتي تأكيدا على ريادة الجامعة محليا ودوليا في الاختراعات والابتكارات والتي من شأنها تسخير الامكانيات التقنية في خدمة جميع افراد المجتمع.
مقدما شكره العميق لمعالي رئيس جامعة المجمعة الأستاذ الدكتور خالد بن سعد المقرن.
والشكر موصول لسعادة وكيل الجامعة الدكتور مسلم الدوسري.
ولوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور احمد الرميح.

الجدير بالذكر ان فريق المخترعين يضم عددا من الاكاديميين المتخصصين من الجامعات ومستشفى الملك خالد بالمجمعة بقيادة الدكتور رائد البرادعي والدكتور عبد الرحمن الربيعان و الدكتور خالد بن عبدالله القحطاني
والدكتور أحمد ندا و الدكتور فضيل أنصاري.

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