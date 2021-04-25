“الشهراني” يرعى مُلتقى الربع الثاني لمدراء المستشفيات لعام 2021م

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تحت رعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة الأستاذ “فالح ناصر الشهراني” ، أقيم ملتقى الربع الثاني لمدراء المستشفيات لعام 2021م، وبحضور مساعدي مدير الشؤون الصحية، ومدراء المستشفيات، وعدد من الإدارات المعنية بتفعيل الخطة السنوية لصحة بيشة خلال عام 2021م.

وشمل الملتقى كلمة لمدير صحة بيشة الأستاذ “فالح الشهراني” ، شكر فيها الجميع على مايقدمونه خلال هذه الفترة من جهود كبيرة في تحقيق الإنجازات المتواصلة والمميزة لصحة بيشة، كما نوّه “الشهراني” على أهمية الملتقى وانعكاساته الإيجابية من خلال العروض المقدمة ومشاركة جميع الحضور، إضافة الى تفعيل التواصل الفعّال بين الإدارات ونشر ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.

وتضمّن الملتقى عرض تقرير عن نسبة الانجازات للمستهدفات المعتمدة بالخطة السنوية للربع الأول لصحة بيشة لعام 2021م، وتسهيل العقبات للإنجاز في الربع التالي، وسير مؤشرات الاداء والمشاريع التي تم انجازها، واستعراض تقارير الزائر السري، اقاربى تجربة المريض وكذلك استعراض للمنجزات والمبادرات المعتمدة خلال الفترة الماضية، وذلك للسـير نحو تحسين جودة الخدمات الصحية بالمنطقة، وأيضاً مناقشة بنود وأهداف الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة.

وأكد “الشهراني” على دعمه للجميع بما يخدم استمرار تقديم الخدمات الصحية للمراجعين والمستفيدين من خدمات صحة بيشة.