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أكثر من 4 آلاف مستفيداً من خدمة عيادة الفحص ما قبل الزواج بصحة حفر الباطن

أكثر من 4 آلاف مستفيداً من خدمة عيادة الفحص ما قبل الزواج بصحة حفر الباطن

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أكثر من 4 آلاف مستفيداً من خدمة عيادة الفحص ما قبل الزواج بصحة حفر الباطن

أكثر من 4 آلاف مستفيداً من خدمة عيادة الفحص ما قبل الزواج بصحة حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=976212
المناطق_حفر الباطن

نفذت صحة حفر الباطن خدمة فحص ما قبل الزواج لعدد 4,032 مستفيد ومستفيدة  خلال الثلاثة أشهر الماضية لعام 2021م ، لمعرفة إصابتهم بعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا)، والأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، الالتهاب الكبد الفيروسي ج، نقص المناعة المكتسب “الإيدز”) بالإضافة إلى تقديم برنامج التثقيف والتوعية للمقبلين على الزواج من خلال عيادة المشورة التي تتابع الحالات الإيجابية للأمراض الوراثية من خلال جلسات التثقيف والتي تتجاوز 4 جلسات بهدف إعطائهم المشورة الطبية، ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، إضافة الى إعطاء التطعيمات الثلاثي الفيروسي الحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف لجميع المقبلات على فحص الزواج .

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