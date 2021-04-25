أمانة منطقة القصيم تنفذ 624 جولة ميدانية

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نفذت أمانة منطقة القصيم عبر فريقها الرقابي والفريق التطوعي 624 جولة ميدانية داخل المنتزهات والحدائق العامة ومضامير المشاة بمنطقة القصيم، وذلك خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة التجمع الصحي بمنطقة القصيم والجهات الأمنية.

وتهدف تلك الجولات إلى متابعة تطبيق التباعد الاجتماعي بين المتنزهين ورواد مضامير المشاة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وتوعوية المتنزهين بالبروتوكولات والتعليمات للمحافظة على الصحة العامة.

كما تهدف الجولات الرقابية إلى متابعة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة المواد الغذائية والاشتراطات الصحية.