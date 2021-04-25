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وفاة وإصابة 73 عراقياً إثر حريق مستشفى في بغداد نجم عن انفجار اسطوانات أكسجين

وفاة وإصابة 73 عراقياً إثر حريق مستشفى في بغداد نجم عن انفجار اسطوانات أكسجين
http://almnatiq.net/?p=976221
المناطق_وكالات

لقي عشرات الأشخاص حتفهم ، وأصيب آخرون إثر انفجار اسطوانات أكسجين في مستشفى ابن الخطيب المخصص لعزل مرضى فيروس كورونا جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب ما نقلته وكالات الأنباء العالمية عن مصادر طبية في مستشفيات قريبة، فقد لقي عدد كبير من الأشخاص مصرعهم، فيما أصيب آخرون جراء الانفجار.

وذكر مصدر في الدفاع المدني العراقي أن ”حصيلة حريق مستشفى ابن الخطيب ارتفعت إلى 26 قتيلاً، وأكثر من 40 مصاباً“، مشيراً إلى أن ”الحصيلة مرشحة للارتفاع، في ظل استمرار فرق الدفاع المدني، بإخراج جثث الضحايا“.

وأضاف أن ”المستشفى شهد دخولاً مكثفاً لأهالي المناطق المحيطة، لإنقاذ الضحايا، وهو ما ساهم في بعض الإحيان بإعاقة عمل فرق الدفاع“.

وأفادت مصادر أخرى بأن حصيلة الضحايا أكبر من ذلك. وتظهر صور على مواقع التواصل سيارات إطفاء في موقع الحادث.

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