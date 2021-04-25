مشروع إفطار الصائمين بـ “الحدود الشمالية” يسهم في استدامة التكافل الاجتماعي

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أسهم مشروع إفطار الصائمين في منطقة الحدود الشمالية إلى استدامة التكافل الاجتماعي وتعزيز روح التعاون والتآزر بالرغم من انتقال الخيم الرمضانية إلى خدمة التوصيل للمنازل بسبب فيروس كورونا للحد من التجمعات

وتأتي مشروعات الإفطار الرمضاني هذا العام بالمنطقة ضمن المبادرة المجتمعية التي أطلقها سمو أمير الحدود الشمالية تحت شعار “في شهر الخير أبشر بالخير “، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا, التي تهدف إلى قيام المنظمات غير الربحية في مدن ومحافظات المنطقة الخاضعة لإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بتأمين وجبتي الإفطار والسحور في شهر رمضان بمعدل 5375 وجبة يومياً، وهي “جمعية ساعد الخيرية بمدينة عرعر وجمعية “وارف” الخيرية بمحافظة رفحاء وجمعية طلعة التمياط الخيرية وجمعية ابن شريم الخيرية وجمعية روضة الهباس الخيرية والجمعية الخيرية بمحافظة طريف.

وتستهدف المبادرة الأسر المتضررة من جائحة كورونا والأسر المعوزة , بالإضافة إلى العمالة، وبمشاركة المتطوعين والمتطوعات من أبناء المنطقة في أجواء روحانية وأخوية بهدف إحياء السنة واغتنام شهر رمضان بالتزود بالطاعات وكسب أجر الصائمين .