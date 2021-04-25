احدث الأخبار

“التحالف”: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب المملكة
أبرز المواد
 “الأرصاد” تبين وقت دخول فصل الصيف أجواء المملكة فلكياً
أبرز المواد
 قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يحققون 2700 ساعة عمل في خدمة المعتمرين والمصلين
أبرز المواد
 ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد
أبرز المواد
 أمانة القصيم تنفذ (27) ألف جولة رقابية منذ بداية شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بنجران تنظم سلسلة محاضرات نسائية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ
أبرز المواد
 مشروع إفطار الصائمين بـ “الحدود الشمالية” يسهم في استدامة التكافل الاجتماعي
أبرز المواد
 وفاة وإصابة 73 عراقياً إثر حريق مستشفى في بغداد نجم عن انفجار اسطوانات أكسجين
أبرز المواد
 الفن المعماري القديم بالباحة .. شواهد تعكس التطور الحضاري للإنسان بالمنطقة
أبرز المواد
 أمانة منطقة القصيم تنفذ 624 جولة ميدانية
أبرز المواد
 أكثر من 4 آلاف مستفيداً من خدمة عيادة الفحص ما قبل الزواج بصحة حفر الباطن
أبرز المواد
 “الشهراني” يرعى مُلتقى الربع الثاني لمدراء المستشفيات لعام 2021م
أبرز المواد
عاجل

مؤتمر الصحة يستعرض المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا.. غداً

“التحالف”: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب المملكة

“التحالف”: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب المملكة

أبرز المواد
“الأرصاد” تبين وقت دخول فصل الصيف أجواء المملكة فلكياً

“الأرصاد” تبين وقت دخول فصل الصيف أجواء المملكة فلكياً

أبرز المواد
قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يحققون 2700 ساعة عمل في خدمة المعتمرين والمصلين

قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يحققون 2700 ساعة عمل في خدمة المعتمرين والمصلين

أبرز المواد
ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد

أبرز المواد

مشروع إفطار الصائمين بـ “الحدود الشمالية” يسهم في استدامة التكافل الاجتماعي

مشروع إفطار الصائمين بـ “الحدود الشمالية” يسهم في استدامة التكافل الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=976224
المناطق_واس

أسهم مشروع إفطار الصائمين في منطقة الحدود الشمالية إلى استدامة التكافل الاجتماعي وتعزيز روح التعاون والتآزر بالرغم من انتقال الخيم الرمضانية إلى خدمة التوصيل للمنازل بسبب فيروس كورونا للحد من التجمعات
وتأتي مشروعات الإفطار الرمضاني هذا العام بالمنطقة ضمن المبادرة المجتمعية التي أطلقها سمو أمير الحدود الشمالية تحت شعار “في شهر الخير أبشر بالخير “، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا, التي تهدف إلى قيام المنظمات غير الربحية في مدن ومحافظات المنطقة الخاضعة لإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بتأمين وجبتي الإفطار والسحور في شهر رمضان بمعدل 5375 وجبة يومياً، وهي “جمعية ساعد الخيرية بمدينة عرعر وجمعية “وارف” الخيرية بمحافظة رفحاء وجمعية طلعة التمياط الخيرية وجمعية ابن شريم الخيرية وجمعية روضة الهباس الخيرية والجمعية الخيرية بمحافظة طريف.
وتستهدف المبادرة الأسر المتضررة من جائحة كورونا والأسر المعوزة , بالإضافة إلى العمالة، وبمشاركة المتطوعين والمتطوعات من أبناء المنطقة في أجواء روحانية وأخوية بهدف إحياء السنة واغتنام شهر رمضان بالتزود بالطاعات وكسب أجر الصائمين .

روابط ذات صلة

“التحالف”: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب المملكة

“التحالف”: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب المملكة
“الأرصاد” تبين وقت دخول فصل الصيف أجواء المملكة فلكياً

“الأرصاد” تبين وقت دخول فصل الصيف أجواء المملكة فلكياً
قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يحققون 2700 ساعة عمل في خدمة المعتمرين والمصلين

قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يحققون 2700 ساعة عمل في خدمة المعتمرين والمصلين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*