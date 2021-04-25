الشؤون الإسلامية بنجران تنظم سلسلة محاضرات نسائية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ

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نظم فرع وزارة الشوؤن الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، سلسلة محاضرات نسائية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ بمشاركة بعض الداعيات.

حيث ألقت الداعية/ نورة سعيد السعود، يوم الجمعة الموافق ١١ – ٩ – ١٤٤٢ هـ محاضرة بعنوان: (سنن مهجورة في رمضان)، كما تشارك الداعية/ عائشة سعيد القحطاني يوم السبت الموافق ١٢- ٩ – ١٤٤٢هـ بمحاضرة بعنوان (أحوال المرأة في رمضان) وايضا الداعية الدكتورة/ إيمان عبدالعزيز الشلفان يوم الإربعاء الموافق ١٦-٩-١٤٤٢هـ محاضرة بعنوان (فضل صلاة التروايح والقيام)

وقد أوضح فضيلة مدير عام فرع الوزارة بنجران الشيخ الدكتور/ عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن المحاضرات ستقام (عن بعد) بواسطة برنامج الزوم في تمام الساعة العاشرة مساء كل ليلة حسب المواعيد المحددة، وذلك ضمن البرنامج النسائي الذي ينظمه الفرع بمنطقة نجران لتعزيز دور المرأة من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع بين أوساط النساء؛ لتبصيرهن بأمور الدين، وما ينفع الأسرة المسلمة.

كما أوضح فضيلته أنه ذلك يأتي ضمن الجهود والأنشطة الدعوية والتوعوية النسائية التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لتوعية المرأة وتبصيرها بأمور دينها ودنياها .