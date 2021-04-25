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أمانة القصيم تنفذ (27) ألف جولة رقابية منذ بداية شهر رمضان المبارك

أمانة القصيم تنفذ (27) ألف جولة رقابية منذ بداية شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=976230
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نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أكثر من (27) ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والصحية بمنطقة القصيم منذ بداية شهر رمضان المبارك.
واستهدفت الجولات الرقابية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا إضافة إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية.
وأسفرت تلك الجولات عن ضبط وتحرير (120) مخالفة على عدد من المنشآت المخالفة ، واستُكملت الإجراءات النظامية بحقها.
وتواصل أمانة منطقة القصيم أعمال الرقابية بمشاركة أكثر من (400) مراقب ومراقبة للمحافظة على السلامة والصحة العامة ، ودعت عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال بالرقم 940 أو عبر تطبيق بلدي للهواتف الذكية.

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