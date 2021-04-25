قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يحققون 2700 ساعة عمل في خدمة المعتمرين والمصلين

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تمكن القادة الكشفيين في الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة من تحقيق 2700 ساعة عمل في خدمة المُعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك ، في إطار الخدمات التي يُقدمها مركز بادر التطوعي بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد قدير ، أن المركز جند أكثر من 50 قائداً كشفياً يومياً ، يباشرون عملهم التطوعي قبيل صلاة العشاء من كل يوم، إلى مابعد صلاة التراويح بنصف ساعة ، حيث يساهمون في تنظيم دخول المصلين والمعتمرين وتوجيههم للمصليات بتوسعة الملك عبدالله ،وفي تنظيم عملية الخروج والمساهمة في تطبيق الإجراءات والاحترازات ضد فيروس كورونا التي تنفذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .

وثمن قدير لزملائه القادة الكشفيين في مركز بادر للأعمال التطوعية ، ما يقدمونه من جهود في أعظم مكان وزمان، وما يقومون به من رسالة نبيلة وخدمات تطوعية متنوعة لضيوف بيت الله الحرام وتسهيل أدائهم للعبادات بكل يسر وسهولة .