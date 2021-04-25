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حريق بمستشفى لمرضى “كورونا” في بغداد يُسفر عن سقوط قتلى ومصابين

حريق بمستشفى لمرضى “كورونا” في بغداد يُسفر عن سقوط قتلى ومصابين
http://almnatiq.net/?p=976248
المناطق - وكالات:

 أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت عن سقوط عدد من الضحايا اثر اندلاع حريق في مستشفى مخصص لعلاج المصابين بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) جنوبي العاصمة بغداد.
وذكرت الوزارة في بيان ان الحريق اندلع في مستشفى (ابن الخطيب) في بغداد وأن فرق الاطفاء تمكنت من إخماد النيران فيما هرعت سيارات الاسعاف لنقل المرضى الى مستشفيات بديلة.
وأقرت الوزارة في بيانها بسقوط عدد من الوفيات والاصابات مختلفة الشدة بيد انها لم تذكر الأعداد بالتفصيل مكتفية بالاشارة الى ان تحقيقا فتح في الحادث لمعرفة أسبابه.
من جهته أوضح المدير العام للدفاع المدني العراقي اللواء كاظم بوهان في تصريح لقناة العراقية الرسمية ان الحريق أتى على الطابق الثاني بأكمله وهو الطابق المخصص لعمليات الانعاش الرئوي لمصابي (كورونا) رافضا ان يكشف عن حصيلة الضحايا.
وأكد بوهان انه تم إخماد الحريق بالكامل وان كوادر الدفاع المدني نجحت بانقاذ نحو 90 مريضا ونقلهم الى مستشفيات بديلة في العاصمة بغداد.
بدوره وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان بفتح تحقيق فوري في الحادث واستقدام مدير المستشفى ومدير الامن فيها والمسؤولين عن الصيانة للتحقيق معهم ومحاسبة المقصرين.
ويعتبر مستشفى ابن الخطيب احد المستشفيات المخصصة لعلاج وعزل المصابين بفيروس (كورونا) في منطقة جسر ديالى جنوبي العاصمة بغداد.

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