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بـ 173 مليون ريال.. “مباني الصفوة” توقّع عقد تمويل المرحلة الأولى لـ”الخميس جاردن” في عسير

بـ 173 مليون ريال.. “مباني الصفوة” توقّع عقد تمويل المرحلة الأولى لـ”الخميس جاردن” في عسير

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بـ 173 مليون ريال.. “مباني الصفوة” توقّع عقد تمويل المرحلة الأولى لـ”الخميس جاردن” في عسير

بـ 173 مليون ريال.. “مباني الصفوة” توقّع عقد تمويل المرحلة الأولى لـ”الخميس جاردن” في عسير
http://almnatiq.net/?p=976255
المناطق - عسير:

أعلن المدير التنفيذي لشركة مباني الصفوة للتطوير العقاري حسن عبادي توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني؛ لتمويل كامل البنية التحتية والمرحلة الأولى من عقد مشروع الخميس جاردن بمنطقة عسير.

وقال “العبادي”: “إن القيمة الإجمالية للتسهيلات البنكية تتجاوز 173 مليون ريال، وهي تمثل جزءًا من تكاليف إنشاء المشروع المكوَّن من 1128 وحدة سكنية، التي تتجاوز 480 مليون ريال. وسيتم إيداع مبلغ التمويل في حساب ضمان المشروع وفقًا لاشتراطات لجنة البيع على الخارطة (وافي)، التي بموجبها تم إصدار الترخيص النهائي للمشروع”.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة أن البنك العربي يعتبر من أهم الشركاء الماليين مع شركة مباني الصفوة للتطوير العقاري في جميع مشاريعها على الخارطة، وأن العقد يمثل الانطلاقة -بمشيئة الله- لمشاريع لاحقة سيتم إعلانها في حينه.

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