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استشارية تغذية: أغلب الناس لا يتبعون الطريقة الصحية لتناول الإفطار

استشارية تغذية: أغلب الناس لا يتبعون الطريقة الصحية لتناول الإفطار

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استشارية تغذية: أغلب الناس لا يتبعون الطريقة الصحية لتناول الإفطار

استشارية تغذية: أغلب الناس لا يتبعون الطريقة الصحية لتناول الإفطار
http://almnatiq.net/?p=976275
المناطق - الرياض:

قالت استشارية التغذية الدكتورة نجود فؤاد، إن 70% من أفراد المجتمع لا يتبعون الطريقة الصحية لتناول الإفطار، وهذه النسبة عالية جدًّا، ولها انعكاسات غير صحية مثل حدوث التلبك المعوي، الحموضة، ثقل في البطن، وغيرها من أعراض عدم الارتياح.

وأوضحت أن الطريقة الصحية لتناول الإفطار هي تناول التمر وبعده الماء أو اللبن ثم الشوربة لتلين المعدة وإرسال إشارة بدء عمل الجهاز الهضمي، وبعد أداء صلاة المغرب يتم تناول قليل من الوجبة الرئيسية وحبتين من المقليات فقط، والاكتفاء بذلك وعدم إرهاق المعدة بمزيد من الأطعمة، وتجنب تناول الحلويات بعد ذلك والشاي، والانتظار على الأقل نصف ساعة ويمكن بعدها تناول قطعة بسيطة من الحلوى والأفضل من ذلك تناول سلطة الفواكه.

وأشارت إلى أن أكثر الأشخاص بعد تناول الإفطار دفعة واحدة يشعرون برغبة شديدة للنوم وهو رد فعل من الجسم؛ لأن هناك بعض الأطعمة التي تؤدي لزيادة الرغبة في النوم، خاصة تلك الغنية بالكربوهيدرات والسكريات؛ وذلك بسبب حمض التربتوفان وهو حمض أميني مسؤول عن استنزاف مستويات الطاقة في الجسم، فارتفاع مستويات التربتوفان تزيد من الرغبة في النوم بعد الأكل، فهذه الأطعمة تؤثر على النوم بسبب التغيرات في هذه الجوانب.

وعن كيفية تجنب الشعور بالنوم اختتمت الدكتورة نجود بقولها: “يجب تغيير العادات الغذائية، واتباع نظام غذائي صحي، وزيادة تناول الألياف والحبوب والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة، كما يمكن تناول الشاي بعد الإفطار بساعة للتغلب على شعور النوم بعد تناول الإفطار، وأهم نصيحة هي ممارسة رياضة المشي أو بعض التمارين البسيطة بعد صلاة التراويح، فكل هذه الأمور تجعل الساعة البيولوجية في الجسم تتغلب على كل السلبيات الصحية وتمد بالطاقة والحيوية”.

وفقًا لصحيفة “المواطن”

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