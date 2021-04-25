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برنامج التأهيل والإحلال يعلن توافر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

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برنامج التأهيل والإحلال يعلن توافر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

برنامج التأهيل والإحلال يعلن توافر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
http://almnatiq.net/?p=976282
المناطق - المدينة المنورة:

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف وإدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مؤسسة إيلاف للمقاولات، وشركة طويق للصيانة والتشغيل” في محافظة ينبع الصناعية.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس المباشرين: شهادة البكالوريوس في تخصص السياحة والفندقة.
– مشرف نظافة: شهادة الثانوية العامة.
– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– مشرف مكافحة: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة زراعية.
وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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