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“الصحة” توضح مدى إمكانية التبرع بالـدم بعد أيام من أخذ لقاح “كورونا”

“الصحة” توضح مدى إمكانية التبرع بالـدم بعد أيام من أخذ لقاح “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=976285
المناطق - الرياض:

أجابت وزارة الصحة على استفسار من أحد الأشخاص بشأن مدى إمكانية التبرع بالـدم، بعد أيام من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المُضاد لـ”كورونا”.   

وبينت الوزارة، أنه لا مانع من التبرع بالـدم بعد التطعيم إذا كان الشخص مُستعداً صحياً لذلك ولا يوجد ما يمنع.

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