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من مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.. مسجد المقبل التاريخي في بريدة

من مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.. مسجد المقبل التاريخي في بريدة
http://almnatiq.net/?p=976289
المناطق - بريدة:

يقع مسجد محمد المقبل التاريخي بحي البصر، غرب مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم شمال مدينة الرياض ، ويرجع تاريخ إنشاء المسجد إلى ما قبل عام 1378هـ ، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق.

وقام ببناء مسجد محمد المقبل أو مسجد المنسي القديم كما يسميه البعض ، أحد أفراد أسرة المحيميد، وقد كان المسجد أول مسجد بالبصر، وكانت تقام فيه صلاة الجمعة، وآخر من قام بإمامة المسجد الشيخ محمد الصالح المقبل ، ومؤذنه الشيخ صالح العبدالعزيز المحيميد والذي ظل يؤذن بالمسجد أكثر من خمسين عامًا.

ويتميز مسجد محمد المقبل الذي يبعد نحو 10 كم عن مركز مدينة بريدة ببنائه على الطراز النجدي ، وقد كان بناؤه من الطين والحجر ، وسقفه من خشب الأثل وسعف النخيل ، وتبلغ مساحته الكلية نحو (430م2) ويتسع لنحو (88) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة ، وفناء غير مسقوف ، وخلوة أرضية ، ودورات مياه وأماكن للوضوء أضيفت حديثًا ، ومستودع.

ويتكون مسجد محمد المقبل التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من بيت الصلاة وسرحة المسجد ، ومصلى للنساء ، دورات المياه وأماكن الوضوء للرجال والنساء ، ومستودع ، ويتسع لـ (156) مصليًا، وهو جاهز لإقامة الصلاة فيه.

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