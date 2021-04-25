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رئيس هيئة الأركان اليمني: العمليات العسكرية ضد المتمردين الحوثيين مستمرة

رئيس هيئة الأركان اليمني: العمليات العسكرية ضد المتمردين الحوثيين مستمرة

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رئيس هيئة الأركان اليمني: العمليات العسكرية ضد المتمردين الحوثيين مستمرة

رئيس هيئة الأركان اليمني: العمليات العسكرية ضد المتمردين الحوثيين مستمرة
http://almnatiq.net/?p=976309
المناطق - واس

تفقد رئيس هيئة الأركان اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز, يرافقة قائد المنطقة العسكرية الثالثة بالجيش اليمني منصور ثوابه, أوضاع مقاتلي الجيش اليمني في جبهات قتال تابعة للمنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”, تأكيد رئيس هيئة الأركان اليمني على استمرار العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال حتى دحر ميليشيا الحوثي الإرهابية من كل شبر في اليمن ,مضيفاً أن المعركة التي يخوضها اليمنيون اليوم تمثل الجبهة الأمامية لكل العرب ضد أطماع طهران التوسّعية في المنطقة.

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