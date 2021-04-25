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البنك المركزي السعودي يطرح فئة الـ 200 ريال بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق “رؤية المملكة 2030”

البنك المركزي السعودي يطرح فئة الـ 200 ريال بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق “رؤية المملكة 2030”

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البنك المركزي السعودي يطرح فئة الـ 200 ريال بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق “رؤية المملكة 2030”

البنك المركزي السعودي يطرح فئة الـ 200 ريال بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق “رؤية المملكة 2030”
http://almnatiq.net/?p=976312
المناطق - الرياض

يعلن البنك المركزي السعودي للجمهور الكريم عزمه طرح فئة المائتي ريال من العملة الورقية السعودية؛ بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق “رؤية المملكة 2030″، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، وذلك استناداً إلى المادة (الرابعة) من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1379/07/01هـ.

وأوضح البنك المركزي، أن فئة المائتي ريال سوف يتم طرحها وتداولها اعتباراً من يوم الأحد 1442/09/13هـ الموافق 2021/04/25م، إضافةً إلى الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكد البنك المركزي أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز وألوان جذابة تبرز تصميم هذه الفئة، لافتاً إلى أن تصميم ورقة فئة المائتي ريال ذات اللون الرصاصي تضمّن صورة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – يرحمه الله – على وجه هذه الفئة، وشعار رؤية المملكة 2030 بشكل ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى اسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية. بينما تضمّن ظهر الورقة صورة قصر الحكم في مدينة الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة الإنجليزية. 

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