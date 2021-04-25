إصابات كورونا تتجاوز 145.62 مليون عالمياً.. والوفيات 3.2 مليون

المناطق - وكالات

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 145.62 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و225 ألفاً و392 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضرراً بكورونا، بنحو 32 مليوناً و59 ألفاً و609 إصابات مؤكدة، بينما بلغت حصيلة الوفيات نحو 571 ألفاً و537 وفاة، تليها الهند بمعدلات إصابة يومية قياسية ليبلغ الإجمالي نحو 16 مليوناً و610 آلاف و481 إصابة، فيما سجلت نحو 189 ألفاً و544 وفاة.

وتأتي البرازيل ثالثاً بـ14 مليوناً و237 ألفاً و78 إصابة ونحو 386 ألفاً و416 وفاة، ثم فرنسا بأكثر من 5 ملايين و408 آلاف و606 إصابات، و102 ألف و164 وفاة.

وتصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر تضرراً بأكثر من 15 ألفاً و174 وفاة ونحو مليون و18 ألفاً و321 إصابة مؤكدة، تلاه الأردن بنحو 8 آلاف و474 وفاة، ونحو 697 ألفاً و487 إصابة، ثم لبنان بنحو 7 آلاف و100 وفاة، و518 ألفاً و104 حالات إصابة بحسب بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة العاشرة مساء السبت بتوقيت غرينتش.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

مليار جرعة حول العالم

وأظهر تعداد لوكالة فرانس برس، السبت، أن حصيلة حملات التطعيم على مستوى العالم تجاوزت مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، وذلك بعد أقل من 5 أشهر على بدء أولى حملات التطعيم في ديسمبر 2020.

وجرى التطعيم بما لا يقل عن مليار ومليونين و938 ألفاً و540 جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس في 207 بلدان أو مناطق، وفق هذا التعداد المستند إلى مصادر رسمية.

وانحصر أكثر من نصف هذه الجرعات (58%) في 3 دول هي الولايات المتحدة (225.6 مليون جرعة) والصين (216.1 مليوناً) والهند (138.4 مليوناً). ولكن قياساً بعدد السكان، احتلت إسرائيل الصدارة عبر تلقيح 6 من كل 10 إسرائيليين بشكل كامل.

وفي المملكة المتحدة تلقى 49% من السكان جرعة واحدة على الأقل، فيما بلغت النسبة في الإمارات أكثر من 51%، وفي الولايات المتحدة 42%، وتشيلي 41%، والبحرين 38%، والأوروغواي 32%.

وفي الاتحاد الأوروبي تلقى 21% من السكان 128 مليون جرعة. وتصدرت القائمة مالطا (47%) والمجر (37%). أما الدول الأوروبية الأكثر كثافة سكانية فسجلت نسباً أدنى، مثل فرنسا (20.5%) وألمانيا (22.6%) وإيطاليا (19.9%) وإسبانيا (22.3%).