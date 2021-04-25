جولات رقابية بالمنطقة الشرقية لمكافحة انتشار كوفيد-19

المناطق - الدمام

ضمن جهود و تكاتف الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية ، نفذت اللجنة المشكلة و المكونة من عدة جهات ( فرع وزارة الموارد البشرية و التنمية ممثلاً بمكتب العمل بمحافظة الخبر ، و شرطة الظهران و بلدية الظهران ، و فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، و صحة الشرقية )خلال الأسابيع الماضية نفذت الجهات الشريكة جولاتها الرقابية للمجمعات التجارية و التي تهدف الى تقييم و مراقبة امتثال المنشآت بتطبيق الاجراءات الصحية الاحترازية و من عدمه و الوقوف على أماكن التجمعات ( المجمعات التجارية – المنتجعات و المقاهي بالمنطقة ) ، وذلك بعد ما تم رصد ارتفاع في حالات الإصابة بفايروس كورونا كوفيد-19

يأتي تكثيف هذه الجولات الرقابية إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف آل سعود ، حيث دعا في كلمته بشأن ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية لمكافحة جائحة كورونا و دعا كافة الجهات ذات الصلة لتطبيق الاجراءات الاحترازية و تطبيق النظام في حق المخالفين للأنظمة وعدم التهاون لرفع درجة الحرص و عدم إتاحة الفرصة للإضرار بالوطن و المجتمع .