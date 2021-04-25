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جولات رقابية بالمنطقة الشرقية لمكافحة انتشار كوفيد-19

جولات رقابية بالمنطقة الشرقية لمكافحة انتشار كوفيد-19

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جولات رقابية بالمنطقة الشرقية لمكافحة انتشار كوفيد-19

جولات رقابية بالمنطقة الشرقية لمكافحة انتشار كوفيد-19
http://almnatiq.net/?p=976328
المناطق - الدمام

ضمن جهود و تكاتف الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية ، نفذت اللجنة المشكلة و المكونة من عدة جهات ( فرع وزارة الموارد البشرية و التنمية ممثلاً بمكتب العمل بمحافظة الخبر ، و شرطة الظهران و بلدية الظهران ، و فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، و صحة الشرقية  )خلال الأسابيع الماضية نفذت الجهات الشريكة جولاتها الرقابية للمجمعات التجارية و التي تهدف الى تقييم و مراقبة امتثال المنشآت بتطبيق الاجراءات الصحية الاحترازية و من عدمه  و الوقوف على أماكن التجمعات  ( المجمعات التجارية – المنتجعات و المقاهي بالمنطقة )  ، وذلك بعد ما تم رصد ارتفاع في حالات الإصابة بفايروس كورونا كوفيد-19
يأتي تكثيف هذه الجولات الرقابية إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف آل سعود ، حيث دعا في كلمته بشأن ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية لمكافحة جائحة كورونا و دعا كافة الجهات ذات الصلة لتطبيق الاجراءات الاحترازية و تطبيق النظام في حق المخالفين للأنظمة وعدم التهاون لرفع درجة الحرص و عدم إتاحة الفرصة للإضرار بالوطن و المجتمع .

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