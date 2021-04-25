الأمير تركي بن طلال يرعى الحفل الافتراضي لتخريج الدفعة السابعة من طلبة جامعة بيشة الخميس المقبل

المناطق - بيشة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء الخميس المقبل الحفل الافتراضي لتخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة بيشة، والذي سيتم نقله مباشرة عبر قناة عين الفضائية والمنصات الإلكترونية.

وثمّن رئيس الجامعة أ.د.محمد بن محسن صفحي رعاية أمير المنطقة للحفل، مما يؤكد دعم سموه لأنشطة وفعاليات وبرامج الجامعة، واعتزازه بالخريجين وما قدموه من جهود حتى حققوا هدفهم الرئيسي وهو التخرج لخدمة وطنهم وقيادتهم ومجتمعهم. موضحًا أن الجامعة حرصت على مشاركة أبنائها وبناتها الخريجين فرحة التخرج على الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد عدة سنوات من البذل والجد والاجتهاد والتحصيل العلمي. معبرًا عن فخره واعتزازه بالخريجين الذين يبدؤون حياتهم العملية والمساهمة في التنمية الوطنية التي تشهدها بلادنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ودعم خطط وبرامج رؤية المملكة 2030.