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أمانة القصيم تنفذ 27 ألف جولة رقابية وترصد 120 مخالفة

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أمانة القصيم تنفذ 27 ألف جولة رقابية وترصد 120 مخالفة

أمانة القصيم تنفذ 27 ألف جولة رقابية وترصد 120 مخالفة
http://almnatiq.net/?p=976339

نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أكثر من (27) ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والصحية بمنطقة القصيم منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وتستهدف الجولات الرقابية متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا بالإضافة إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية.
وأسفرت تلك الجولات عن ضبط وتحرير (120) مخالفة على عدد من المنشآت المخالفة ، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقها.
وتواصل أمانة منطقة القصيم أعمال الرقابية بمشاركة أكثر من (400) مراقب ومراقبة للمحافظة على السلامة والصحة العامة ، ودعت عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال بالرقم 940 أو عبر تطبيق بلدي للهواتف الذكية.

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