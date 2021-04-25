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أمانة جدة تكثف الرقابة على المنشآت بـ 7622 جولة

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أمانة جدة تكثف الرقابة على المنشآت بـ 7622 جولة

أمانة جدة تكثف الرقابة على المنشآت بـ 7622 جولة
http://almnatiq.net/?p=976345
المناطق - جدة

واصلت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها يومي الجمعة والسبت جهود الرقابة على المنشآت التجارية بـ 7622 جولة للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، ونتج عنها إغلاق 173 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت خلال إجازة الأسبوع 356 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، بجانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق توكلنا وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال بالإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 .

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