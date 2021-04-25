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مؤسسة التدريب التقني والمهني تعلن عن 27 ألف مقعد تدريبي لمنسوبيها

مؤسسة التدريب التقني والمهني تعلن عن 27 ألف مقعد تدريبي لمنسوبيها

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مؤسسة التدريب التقني والمهني تعلن عن 27 ألف مقعد تدريبي لمنسوبيها

مؤسسة التدريب التقني والمهني تعلن عن 27 ألف مقعد تدريبي لمنسوبيها
http://almnatiq.net/?p=976351
المناطق - واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بإدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية عن 27 ألف مقعد تدريبي موزعةً على 360 برنامجاً تدريبياً لمنسوبيها في إطار تحقيق أهداف خطة المؤسسة الاستراتيجية، والمقرر تنفيذ البرامج خلال الأسابيع المخصصة لفترة البرامج المساندة بشهر شوال للعام 1442هـ.
وركزت الخطة التدريبية على عدة مهارات تخصصية منها تطبيقات الذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني والتسويق الرقمي والطاقة المتجددة والمهارات الاساسية المرتبطة بالعملية التدريبية، كما حرصت على تضمين مهارات جميع موظفيها سواءً على كادر أعضاء هيئة التدريب أو الكادر الإداري والفني، معتمدةً أسلوب التدريب -عن بُعد- في برامجها التدريبية لهذا العام مما يسهم في تزويد الموظفين بالمهارات والمعارف اللازمة لأداء أعمالهم بفاعلية وكفاءة وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية للمستفيدين من منسوبي المؤسسة أو من خارجها.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعتزم تنفيذ لقاء افتراضي مصاحب لفترة البرامج المساندة سيناقش فيه عدد من المواضيع التي ستثري الجانب المعرفي فيما يتعلق بتطوير إجراءات العملية التدريبية وتسليط الضوء على المتغيرات المؤثرة على التدريب وكيفية التعامل معها بالتعاون مع عدد من المتخصصين في هذا المجال.

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