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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 10200 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتغلق 87 منشأة مخالفة خلال أسبوع

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 10200 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتغلق 87 منشأة مخالفة خلال أسبوع

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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 10200 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتغلق 87 منشأة مخالفة خلال أسبوع

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 10200 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتغلق 87 منشأة مخالفة خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=976354
المناطق - الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تنفيذها 10190 جولة رقابية، و118 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك خلال الأسبوع الماضي، والتي تأتي ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها الأمانة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا”، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن إغلاق 87 منشأة مخالفة، فيما تم تحرير 511 مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس “كورونا ” وتطبيق ” توكلنا “.

وأكدت على أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس “كورونا”، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر خطة تم  وضعها تهدف لمضاعفة الجهود لتنفيذ جولات ميدانية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس “كورونا “، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت الغير ملتزمة.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940، خلال الفترة من 18/04/2021م الى 24/04/2021م، 3459 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية، داعية الى ضرورة تعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز ٩٤٠ .

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