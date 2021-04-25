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“إفطار المسلم الجديد” برنامج يومي في جمعية ” نور”

“إفطار المسلم الجديد” برنامج يومي في جمعية ” نور”
http://almnatiq.net/?p=976370
المناطق - الدمام


جسدت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام (نور) أواصر الترابط الاجتماعي، والتنافس على فعل الخير في شهر رمضان المبارك عبر برنامج (إفطار المسلم الجديد) في شهر رمضان المبارك، وتقديم الدروس والمحاضرات لهم بتنوع جنسياتهم، والزيارات الميدانية لتعليم الجاليات من خلال برامج تعليمية خاصة تبيين محاسن الدين الإسلامي.

وأشار المدير التنفيذي للجمعية ناصر الحميدان أن  الجمعية ركزت منذ بدء الشهر الكريم بتكثيف أعمالها الدعوية بشكل منظم ، وحافلٍ بالبرامج المنتقاة والنوعية المؤثرة عبر دعاة مؤهلين في إطار تحقيق مستهدفات الجمعية وحرصها على تنويع مختلف الوسائل الدعوية ومن ضمنها برنامج ( إفطار المسلم الجديد ) والذي يهدف الى تعليم المسلم الجديد الإفطار في هذا الشهر الكريم لتعزيز وتوثيق أواصر العلاقة معه ويقام في مقر الجمعية بعد قرار إيقاف مخيمات الإفطار السنوية التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك والتي تسببت جائحة كورونا في ايقافها .

وأكد الحميدان أن الجمعية تقدم مثل هذه البرامج والتي تعمل على إبراز دور المملكة، وجهودها في خدمة المسلمين بمختلف جنسياتهم، ممن يعيشون على أرض الحرمين الشريفين، عبر منظومة هذه البرامج والمبادرات، ذات الأثر في ترسيخ محبة هذه البلاد وما تقدمه من خير في نفوس الجاليات.

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