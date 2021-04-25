أمين الشرقية يكرم الفريق الإعلامي بالأمانة نظير جهوده الاعلامية

المناطق - الدمام

الدمام – المناطق كرم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الأحد 13/09/1442هـ، في قاعة الاجتماعات بمقر الأمانة، وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والفريق الإعلامي بالأمانة، وذلك نظير جهودهم الإعلامية وتميزهم في العمل الاعلامي.

يأتي هذا التكريم، نظير جهود وتميز المركز الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية والذي حقق المركز الأول في الإعلام والنشر الإيجابي على مستوى الوزارة والأمانات في المملكة، وكذلك للتميز الإعلامي في تغطية كافة المشاريع التنموية والخدمية والسياحية، إضافة الى التوعية الاعلامية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا، وكذلك ايصال الرسالة الإعلامية لكافة المستفيدين.

وقدم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير شكره وتقديره للمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي في الأمانة، ولجميع أعضاء الفريق الإعلامي بالأمانة على تحقيقهم المركز الأول في الإعلام والنشر الإيجابي على مستوى الوزارة والأمانات في المملكة، و تعاونهم ومساهمتهم الفاعلة في المجال الإعلامي وتغطية كافة مبادرات وفعاليات وبرامج وأنشطة ومشاريع الأمانة، وكذلك المساهمة الإعلامية في نشر الوعي والتثقيف الإعلامي بين أفراد المجتمع في مواجهة فيروس كورونا، وإبراز الجهود التنموية والمشاريع التي تنفذها الأمانة.

من جانبه عبّر وكيل الأمين المساعد للبلديات والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبد العزيز الصفيان، عن شكره وتقديره لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على دعمه وتشجيعه وتوجيهاته، مؤكداً أن هذا التكريم ما هو إلا حافزاً لتقديم المزيد من الجهد والعطاء والعمل في خدمة الوطن ومسيرته التنموية الزاخرة بالإنجازات، مشددا على أن الإدارة العامة للإعلام بالأمانة عملت على الشراكة الاستراتيجية مع جميع وسائل الإعلام، والمهارات الإعلامية من أبناء وبنات الوطن الذين يتميزون بمهنية عالية، وذلك لإيصال الرسالة الإعلامية من القطاع البلدي.