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المملكة تغيث الهند بـ80 مليون طن من “الأوكسجين السائل” لمواجهة كورونا

المملكة تغيث الهند بـ80 مليون طن من “الأوكسجين السائل” لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=976382
المناطق - متابعات

استمرارا لدورها الإنساني في إغاثة المحتاجين ومساعدة الدول الصديقة، بادرت المملكة العربية السعودية بإرسال 80 مليون طن من الأوكسجين السائل إلى الجمهورية الهندية لمواجهة التفشي الحاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأعربت السفارة الهندية لدى المملكة عن امتنانها للدعم السعودي في مواجهة تفشي الجائحة، مقدمة شكرها لوزارة الصحة السعودية على ما تقدمه من تعاون ومساعدة.

وتواجه الهند موجة ثانية عاتية من الجائحة شهدت معدلاً بلغ وفاة كل 4 دقائق في دلهي «240 ثانية»، بينما يتداعى النظام الصحي بالعاصمة التي تعاني نقصاً في التمويل، فيما وجهت مدينة نيودلهي -ثاني أكبر مدن الهند بعد مومباي ويقطنها 13 مليون نسمة- نداءات استغاثة من أجل الحصول على إمدادات طارئة للأكسجين اللازم لغرف العناية المركّزة، لإنقاذ مرضى فايروس كورونا.

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