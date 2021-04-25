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السفير بخاري: المملكة أحبطت تهريب “600” مليون حبة مخدر قادمة من لبنان

السفير بخاري: المملكة أحبطت تهريب “600” مليون حبة مخدر قادمة من لبنان

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السفير بخاري: المملكة أحبطت تهريب “600” مليون حبة مخدر قادمة من لبنان

السفير بخاري: المملكة أحبطت تهريب “600” مليون حبة مخدر قادمة من لبنان
http://almnatiq.net/?p=976391
المناطق-الرياض

أشار سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبد الله بخاري الى انه “بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها لبنان من قبل مُهربي المخدرات أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال الست سنوات الماضية”.
ولفت السفير بخاري في تصريح تلفزيوني اليوم، الى ان “الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس السعودية وحدها”. وشكر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على موقفه المستهجِن لاستهداف السعوديّة من خلال تهريب المخدرات إليها.

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