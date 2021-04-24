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أمير منطقة جازان يستقبل المحافظين المكلفين ..

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وجه سموه بالعمل على تطوير المحافظات تنمويا ..

أمير منطقة جازان يستقبل المحافظين المكلفين ..

أمير منطقة جازان يستقبل المحافظين المكلفين ..
http://almnatiq.net/?p=976394
المناطق - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بدوان الإمارة اليوم، المحافظين الذين صدر أمر سموه بتكليفهم بالعمل في عدد من محافظات المنطقة.
وشدد سموه خلال الاستقبال على ضرورة الارتقاء بالعمل والتعاون المباشر مع المواطنين في إطار تطوير المحافظات والمراكز وتهيئتها تنمويا بما يحقق الأهداف المنشودة ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 وآداء المهام بكل صدق وأمانة وتقديم كل الخدمات التي يتطلع لها المواطن والمقيم في ظل التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , متمنياً للجميع التوفيق والنجاح وان يعينهم الله على مهام عملهم الجديد.

من جهتهم أعرب المحافظون المكلفون, عن بالغ شكرهم وتقديرهم على الثقة الغالية من سمو أمير المنطقة وسمو نائبة, وعلى ما استمعوا إليه من توجهيات , متمنين أن يكونوا عند حسن الظن وتطلعات القيادة الرشيدة.
حضر اللقاء وكيل أمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر .

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