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“مأوى” توفر السكن لـ 2260 مستفيد وتطور نموذج العمل الخيري

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“مأوى” توفر السكن لـ 2260 مستفيد وتطور نموذج العمل الخيري

“مأوى” توفر السكن لـ 2260 مستفيد وتطور نموذج العمل الخيري
http://almnatiq.net/?p=976400
الخبر - المناطق

ناقش مجلس إدارة جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية خطط الجمعية المستقبلية وكافة المبادرات التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة لمواصلة العمل على المشاريع الحالية وفتح آفاق المستقبل نحو مشاريع تشاركية فاعلة وممكنة لزيادة معدلات توفير السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وفق أعلى معايير الجودة في البناء والسرعة في الإنجاز مراعاة لحاجة هذه الفئة المهمة والتي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الاهتمام الكبير.
وراجع المجلس كافة المنجزات السابقة إضافة للتأكيد على مأسسة العمل وتنظيمه ورفع الكفاءة للوصول إلى تقديم منهج عملي فعال، وللبناء علي ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
وجرى خلال الاجتماع الذي يُعد الأول للجمعية العمومية لمجلس الإدارة المشكل حديثًا، برئاسة عايض بن فرحان القحطاني والمهندس ناصر بن جبران الشهراني نائبًا وعبدالرحمن بن علي القرني أمينًا للصندوق ومشرفًا مالياً وبعضوية كلا من: الأعضاء م. موسى الموسى ، أ.حمد بن حمود الحماد ، أ.تركي بن عبد الرحمن الراجحي ،م. خالد بن عبد العزيز الشلالي ، م. عاصم بن مشبب، عبد الخالق بن سعيد الغامدي ، د. ناشر بن مقبل آل بن حسن وم. خالد باتل القحطاني .
من جهته قال رئيس مجلس الإدارة عايض بن فرحان القحطاني الجمعية تسعى بمساندة من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها لتحقيق مستهدفاتها الطموحة لتكون رافدًا من روافد تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، وذلك من خلال توسيع أثر مشاركة القطاعات الغير ربحية وتمكين العمل التطوعي وتمكين لمواطنين من الحصول على السكن المناسب وتحفيز المعروض العقاري لزيادة إنتاجية وتوفير الوحدات السكنية المتنوعة بالسعر والجودة المطلوبة.
وتتيح الجمعية لمن يريد المساهمة في دعم نشاطاتها الخيرية، وفق عدد من المبادرات التي تشمل المساهمات العينية ( مواد البناء ) والخدمات اللوجستية والمساهمات المادية ( التبرعات النقدية ) والإستشارات الهندسية إضافة للأيدي العالمة.
الجدير بالذكر أن جمعية مأوى تأسست عام 2017 وتمكنت من خدمة أكثر من 2260 مستفيد في 10 مناطق إدارية شملت أكثر من 29 محافظة وقرية وما زالت الأعداد في تزايد مستمر.

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