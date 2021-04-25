أجواء إيمانية وروحانية يعيشها قاصدو بيت الله الحرام

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يعيش قاصدو بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين خلال هذه الايام من شهر رمضان المبارك أجواء روحانية مفعمة بالايمان مع التزام تام بالإجراءات والتدابيرالاحترازية والوقاية.

ووثقت عدسة “واس” تلك الاجواء الروحانية لقاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين وهم يؤدون عباداتهم مابين مصل وتال للقرآن الكريم ومعتمر يؤدي مناسك العمرة.