احدث الأخبار

24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لدعم مسارات التدريب والمهارات بسوق العمل
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلع على أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي.
منطقة القصيم
 المملكة تودع وثيقة الانضمام لاتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي “السلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية” لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان يهنئ 34 طفلاً وطفلة من الفائزين في جائزة حفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة
محليات
 سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 10142 نقطة
أبرز المواد
 غرفة المدينة المنورة تُصدر تقريرها الاقتصادي للربع الأول من العام الحالي 2021
الاقتصاد
 أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية لإثراء وتطوير حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالسجون
منطقة القصيم
 أجواء إيمانية وروحانية يعيشها قاصدو بيت الله الحرام
محليات
 “مأوى” توفر السكن لـ 2260 مستفيد وتطور نموذج العمل الخيري
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان يستقبل المحافظين المكلفين ..
منطقة جازان
 السفير بخاري: المملكة أحبطت تهريب “600” مليون حبة مخدر قادمة من لبنان
أبرز المواد
عاجل

مؤتمر الصحة يستعرض المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا.. غداً

24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

أبرز المواد
“الموارد البشرية” توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لدعم مسارات التدريب والمهارات بسوق العمل

“الموارد البشرية” توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لدعم مسارات التدريب والمهارات بسوق العمل

أبرز المواد
أمير القصيم يطلع على أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي.

أمير القصيم يطلع على أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي.

منطقة القصيم
المملكة تودع وثيقة الانضمام لاتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي “السلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية” لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

المملكة تودع وثيقة الانضمام لاتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي “السلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية” لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

أبرز المواد

24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=976438
المناطق - واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (24288)مخالفة، وذلك للفترة من 6 / 9 / 1442هـ حتى 12 / 9 / 1442هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8362)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5079)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3072)، و منطقة القصيم بـ(1772)، و منطقة الجوف بـ(1330)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1243)، ومنطقة عسير بـ(810)، ومنطقة حائل بـ(705)، ومنطقة تبوك بـ(623) ومنطقة الباحة بـ(534)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(417) ، ومنطقة جازان بـ(227) ومنطقة نجران بـ(114).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن .

روابط ذات صلة

“الموارد البشرية” توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لدعم مسارات التدريب والمهارات بسوق العمل

“الموارد البشرية” توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لدعم مسارات التدريب والمهارات بسوق العمل
المملكة تودع وثيقة الانضمام لاتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي “السلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية” لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

المملكة تودع وثيقة الانضمام لاتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي “السلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية” لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الأمير سلطان بن سلمان يهنئ 34 طفلاً وطفلة من الفائزين في جائزة حفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة

الأمير سلطان بن سلمان يهنئ 34 طفلاً وطفلة من الفائزين في جائزة حفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*