أمير منطقة حائل يرعى يوم الثلاثاء حفل الخريجين بجامعة حائل

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يرعى صاحب السموّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة حائل، وبحضور صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، نائب أمير المنطقة، حفل تخرج الدفعة السادسة عشرة لمرحلة البكالوريوس، والدفعة التاسعة لمرحلة الماجستير، عن بُعد، وذلك يوم الثلاثاء 15رمضان الساعة 10مساءً.

و أوضح معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، رئيس جامعة حائل، “إن جامعة حائل تحتفل بتخريج جيل واعد، قادر على مواكبة ما تتطلع له حكومتنا الرشيدة، متضلعاً في أحدث ما توصلت له الأساليب الحديثة في التعليم الأكاديمي لتلبية متطلبات سوق العمل في وطننا الغالي”.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلبة المتخرجين لهذا العام 6232 خريجاً وخريجة لمراحل الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، من 14 كلية و 7 فروع على مستوى المنطقة بالعديد من التخصصات العلمية.

كما أشاد معالي رئيس الجامعة بما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، يجعل المملكة تتبوأ مكانة عالية على مستوى العالم، رغم ظروف جائحة كورونا، وما تركته من أثر بليغ في القطاعات التعليمية في بعض الدول الأخرى، إلا أن المملكة تواصل التقدم والنجاح من خلال استخدام التقنية الحديثة بالتعليم عن بُعد، دون تأثير في جودة المخرجات التعليمية، بإشراف مستمر من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

كما أعرب عن خالص فرحته لأبنائه وبناته الخريجين والخريجات من جامعة حائل، سائلاً المولى لهم التوفيق والسداد في مستقبلهم، مؤكداً أهمية الإخلاص في خدمة الدين ثم المليك والوطن.