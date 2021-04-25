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جمعية نجران للإسكان التعاوني تعقد جمعيتها العمومية لانتخاب وتشكيل مجلس إدارة جديد

جمعية نجران للإسكان التعاوني تعقد جمعيتها العمومية لانتخاب وتشكيل مجلس إدارة جديد

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جمعية نجران للإسكان التعاوني تعقد جمعيتها العمومية لانتخاب وتشكيل مجلس إدارة جديد

جمعية نجران للإسكان التعاوني تعقد جمعيتها العمومية لانتخاب وتشكيل مجلس إدارة جديد
http://almnatiq.net/?p=976444
المناطق - نجران

عقدت جمعية نجران للإسكان التعاوني جمعيتها العمومية لانتخاب وتشكيل مجلس إدارة جديد في دورته الأولى وذلك الأسبوع الماضي بقاعة النخبة بفندق ذا دستركت وبحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بنجران الأستاذ / علي مانع ال منيف وقد بدأت أعمال الجمعية العمومية بمقدمة ترحيبية بالجميع من رئيس المجلس التأسيسي للجمعية الأستاذ/ محمد هدران ال بحري والذي أشار فيها للجمعية وبرامجها وأهدافها وما ستقدمه ثم قدم شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم وحرصهم في متابعة أعمال تأسيس الجمعية ثم استعرض مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة نظام عمل الجمعيات التعاونية وآلية الانتخاب ومهام المجلس ومسئوليات الجمعية العمومية وفي ختام كلمته أشاد بجهود الجميع وأثنى على عمل المجلس التأسيسي وبعدها بدأت عملية انتخابات المجلس الجديد وفرز الأصوات وتشكيل أعضاء مجلس الإدارة في دورته الأولى والتي أسفرت عن انتخاب :
ا/ محمد هدران ال بحري رئيسا
ا/ عوض بن صالح ال شيبه نائب الرئيس
ا/ عبدالرحمن محمد وتيد الممثل المالي
ا/ ناصر بن علي آل حيدر عضو
أ/ منصور مهدي القحطاني عضو
أ/ حمد سلطان ال عبيه عضو احتياط
أ/ صالح علي اليامي عضو احتياط
وسئل الله الكريم التوفيق والنجاح لأعضاء المجلس وبذل الجهد في سبيل خدمة الجمعية وتعزيز العمل التعاوني والارتقاء بموارد الجمعية وتطوير آلية العمل وتعزيز الأهداف المستقبلية كما تطلعت الجمعية العمومية من خلال المجلس الجديد إلى نقل الجمعية لفضاءات أرحب من خلال تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة وتنمية موارد الجمعية بما يحقق الأهداف والغايات العظيمة المرسومة لها .

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