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رئيس جامعة المؤسس يدشن مبادرة “برمجان” القرآن الكريم” الهاكاثون” ومسابقة التطبيقات والبرمجيات

رئيس جامعة المؤسس يدشن مبادرة “برمجان” القرآن الكريم” الهاكاثون” ومسابقة التطبيقات والبرمجيات

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رئيس جامعة المؤسس يدشن مبادرة “برمجان” القرآن الكريم” الهاكاثون” ومسابقة التطبيقات والبرمجيات

رئيس جامعة المؤسس يدشن مبادرة “برمجان” القرآن الكريم” الهاكاثون” ومسابقة التطبيقات والبرمجيات
http://almnatiq.net/?p=976448
المناطق - جدة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، دشّن ظهر اليوم معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مبادرة “برمجان القرآن الكريم” وهو الهاكاثون الأول لتعليم القرآن الكريم، ومسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية التي تخدم كتاب الله الكريم وبشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المانحة بالمملكة.

وذلك بحضور ، ووكلاء الجامعة، وعمداء العمادات، وعدد من أمناء ورؤساء مؤسسات القطاع الراعية.

وبدأ حفل التدشين بآيات من الذكر الحكيم بعد ذلك قدم عرض مرئي عن المبادرة، ثم دشن معاليه الموقع الرسمي للمبادرة والمسابقة ومسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية حيث تم رصد 500 الف ريال قيمة للجوائز والتي سيتم الإعلان عنها في الحفل الختامي والذي سيقام في الـ11 من شوال المقبل.

وأشاد معالي رئيس الجامعة في مستهل حفل التدشين بجهود المملكة حكومة وشعبًا في خدمة كتاب الله والعناية به، وإقامة العديد من المنشآت والكيانات المختصة بتعليمه وتحفيظه ونشره بين المسلمين، كما شكر معاليه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على تفضله برعاية المبادرة ودعمه لها، إضافة إلى شكر الشركاء وعلى رأسهم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسات القطاع الثالث على رعايتهم وشراكتهم مع الجامعة في سبيل تحقيق الهدف المنشود من المبادرة والارتقاء بالتقنيات المتعلقة بالقرآن الكريم.

وفي حديثه عن “برمجان القرآن الكريم” ذكر المهندس فارس الصقعبي الوكيل المساعد لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الشراكة بين الجامعة والوزارة ومؤسسات القطاع الثالث تأتي ترسيخًا لقوة البنية التحتية التقنية في المملكة، واهتمامًا بتطوير مواهب الشباب وإمكاناتهم وعطائهم، وامتدادًا للدور الرائد للمملكة في خدمة كتاب الله.

وبين عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن مبادرة “برمجان” القرآن الكريم تأتي إكمالًا لمسيرة برنامج التحول الرقمي وتقع على هرم برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ مما مكّن المملكة من بلوغ مراكز متقدمة في البنية التحتية التقنية، وهو ثمرة للاتفاقية المبرمة في وقت سابق بين الجامعة ومجموعة من مؤسسات القطاع غير الربحي في المملكة، والعديد من القطاعات الحكومية المعنية، وافاد بانه ستكون هناك العديد من لبرامج والورش العلمية التي تخدم القرآن الكريم، والارتقاء بمستوى المبادرات التقنية المتعلقة بحفظ القرآن الكريم وتعليمه.

وأفاد أمين اللجنة التنفيذية للهاكاثون الدكتور فيصل بن عبدالرحمن الزهراني إلى أن “برمجان” القرآن الكريم يأتي امتدادًا للجهود الكبيرة التي يبذلها ولاة الأمر للعناية بالقرآن الكريم ونشره مطبوعًا ومرئيًا ومسموعًا وفق أحدث التقنيات وأجود المعايير الفنية، ويهدف كذلك إلى تحفيز الشباب والمبدعين لتقديم حلول برمجية وتقنية تخدم القرآن الكريم تعليمًا وتعلمًا وحفظًا، واستثمار مناسبة شهر رمضان المبارك لتعزيز الصلة بكتاب الله وبخدمته والسعي إلى تطوير التطبيقات والمنصات التي تربط المسلم بالقرآن.

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