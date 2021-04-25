إمارة القصيم تستعرض أهداف تطوير وتنمية العمل التطوعي بمشاركة عدد من قادة الفرق التطوعية لخدمة 45 فريقاً بالمنطقة

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رأس وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي، اليوم ، اللقاء التعريفي لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمشاركة عدد من قادة الفرق التطوعية لخدمة 45 فريقاً تطوعياً بالمنطقة.

وتحدث مستشار المعيار الوطني للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الطريسي خلال اللقاء عن جوانب التطوير للعمل التطوعي داخل الأجهزة , مشيراً إلى أن خطوة إنشاء وحدة للتطوع بإمارة القصيم سيسهم في رفع معدل حوكمة العمل التطوعي وجودته بالمنطقة.

من جانبه أوضح مدير وحدة التطوع بإمارة القصيم سفيان الربيش ، أن الاجتماع ناقش مستهدفات وحدة التطوع من خلال دعم البرامج المجتمعية ذات الأثر الإيجابي على المجتمع وتعزيز مفهوم العمل التطوعي لدى كافة المتطوعين والمتطوعات بالمنطقة ، كما استعرض الاجتماع ما يتم عمله وبذله من جهود عبر إنشاء وحدة التطوع بإمارة القصيم كونها الجهة التي تشرف على الفرق والأنشطة التطوعية وتسهيل وتنظيم وتنويع الفعاليات التطوعية, وتفعيل ذلك من خلال منصة العمل التطوعي.