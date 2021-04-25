الاتحاد العربي يُعلن عن مسابقاته للموسم المقبل

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن مسابقات موسم 2021 / 2022، التي تتضمن مسابقات للمنتخبات وللأندية العربية.

وتعود مسابقة الاتحاد العربي الكبرى، كأس العرب إلى منافساتها من جديد، عبر بطولة كأس العرب FIFA التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركة 23 منتخباً عربياً لتقام في دولة قطر أواخر العام الحالي.

وتتضمن مسابقات الاتحاد العربي، كأس العرب FIFA التي تستضيفها دولة قطر من الأول حتى الـ 18 من ديسمبر القادم، وكأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة التي ستقام منافساتها في جهورية مصر خلال الفترة من 19 يونيو إلى 3 يوليو 2021، بينما ستقام منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة في المملكة المغربية خلال الفترة من الأول إلى الـ 17 من يوليو 2021، فيما ستستضيف مصر أيضاً منافسات كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو 2021، وكذلك تستضيف منافسات كأس العرب للسيدات خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2021، في حين ستقام منافسات كأس العرب للأندية خلال برنامج زمني سيحدد لاحقاً.

وتُعد مسابقة كأس العرب للمنتخبات إحدى كبرى مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، إذ بدأت منافساتها في النسخة الأولى التي أقيمت في الجمهورية اللبنانية عام 1963 م واستمرت منافساتها إلى النسخة التاسعة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية عام 2012، حيث سيشارك في النسخة العاشرة القادمة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، 23 منتخباً، وهي: منتخب قطر (المستضيف)، والجزائر والسعودية ومصر وتونس والمغرب والإمارات وعمان والبحرين والعراق والسودان وجزر القمر وجيبوتي والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا وفلسطين والصومال وسوريا واليمن وجنوب السودان، وستجرى مراسم قرعة هذه النسخة بعد غدٍ الثلاثاء القادم (27 أبريل الحالي) في العاصمة القطرية الدوحة.