احدث الأخبار

الاتحاد العربي يُعلن عن مسابقاته للموسم المقبل
أبرز المواد
 إمارة القصيم تستعرض أهداف تطوير وتنمية العمل التطوعي بمشاركة عدد من قادة الفرق التطوعية لخدمة 45 فريقاً بالمنطقة
منطقة القصيم
 زراعة النخيل في المدينة المنورة .. مهنة يورثها الآباء للأبناء
منطقة المدينة المنورة
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية … جامع عقلة الصقور التاريخي بالقصيم
منطقة القصيم
 السفير الفرنسي : المنطقة التاريخية بجدة تمثل إرثاً عريقاً وواجهة ثقافية هامة
منطقة مكة المكرمة
 رئيس جامعة المؤسس يدشن مبادرة “برمجان” القرآن الكريم” الهاكاثون” ومسابقة التطبيقات والبرمجيات
منطقة مكة المكرمة
 جمعية نجران للإسكان التعاوني تعقد جمعيتها العمومية لانتخاب وتشكيل مجلس إدارة جديد
منطقة نجران
 أمير منطقة حائل يرعى يوم الثلاثاء حفل الخريجين بجامعة حائل
منطقة حائل
 24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لدعم مسارات التدريب والمهارات بسوق العمل
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلع على أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي.
منطقة القصيم
 المملكة تودع وثيقة الانضمام لاتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي “السلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية” لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية
أبرز المواد
عاجل

مؤتمر الصحة يستعرض المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا.. غداً

الاتحاد العربي يُعلن عن مسابقاته للموسم المقبل

الاتحاد العربي يُعلن عن مسابقاته للموسم المقبل

أبرز المواد
إمارة القصيم تستعرض أهداف تطوير وتنمية العمل التطوعي بمشاركة عدد من قادة الفرق التطوعية لخدمة 45 فريقاً بالمنطقة

إمارة القصيم تستعرض أهداف تطوير وتنمية العمل التطوعي بمشاركة عدد من قادة الفرق التطوعية لخدمة 45 فريقاً بالمنطقة

منطقة القصيم
زراعة النخيل في المدينة المنورة .. مهنة يورثها الآباء للأبناء

زراعة النخيل في المدينة المنورة .. مهنة يورثها الآباء للأبناء

منطقة المدينة المنورة
من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية … جامع عقلة الصقور التاريخي بالقصيم

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية … جامع عقلة الصقور التاريخي بالقصيم

منطقة القصيم

الاتحاد العربي يُعلن عن مسابقاته للموسم المقبل

الاتحاد العربي يُعلن عن مسابقاته للموسم المقبل
http://almnatiq.net/?p=976473
المناطق - واس

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن مسابقات موسم 2021 / 2022، التي تتضمن مسابقات للمنتخبات وللأندية العربية.
وتعود مسابقة الاتحاد العربي الكبرى، كأس العرب إلى منافساتها من جديد، عبر بطولة كأس العرب FIFA التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركة 23 منتخباً عربياً لتقام في دولة قطر أواخر العام الحالي.
وتتضمن مسابقات الاتحاد العربي، كأس العرب FIFA التي تستضيفها دولة قطر من الأول حتى الـ 18 من ديسمبر القادم، وكأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة التي ستقام منافساتها في جهورية مصر خلال الفترة من 19 يونيو إلى 3 يوليو 2021، بينما ستقام منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة في المملكة المغربية خلال الفترة من الأول إلى الـ 17 من يوليو 2021، فيما ستستضيف مصر أيضاً منافسات كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو 2021، وكذلك تستضيف منافسات كأس العرب للسيدات خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2021، في حين ستقام منافسات كأس العرب للأندية خلال برنامج زمني سيحدد لاحقاً.
وتُعد مسابقة كأس العرب للمنتخبات إحدى كبرى مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، إذ بدأت منافساتها في النسخة الأولى التي أقيمت في الجمهورية اللبنانية عام 1963 م واستمرت منافساتها إلى النسخة التاسعة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية عام 2012، حيث سيشارك في النسخة العاشرة القادمة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، 23 منتخباً، وهي: منتخب قطر (المستضيف)، والجزائر والسعودية ومصر وتونس والمغرب والإمارات وعمان والبحرين والعراق والسودان وجزر القمر وجيبوتي والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا وفلسطين والصومال وسوريا واليمن وجنوب السودان، وستجرى مراسم قرعة هذه النسخة بعد غدٍ الثلاثاء القادم (27 أبريل الحالي) في العاصمة القطرية الدوحة.

روابط ذات صلة

24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا
“الموارد البشرية” توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لدعم مسارات التدريب والمهارات بسوق العمل

“الموارد البشرية” توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لدعم مسارات التدريب والمهارات بسوق العمل
المملكة تودع وثيقة الانضمام لاتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي “السلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية” لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

المملكة تودع وثيقة الانضمام لاتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي “السلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية” لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*